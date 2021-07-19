Жуков раскрыл истинную цель заявления британского генерала о миссии против России

Заявление британского генерала о «секретной миссии против России» — осознанная провокация для создания напряженности, заявил в интервью ФАН военный историк Клим Жуков.

Лондонская The Times опубликовала интервью британского бригадного генерала Марка Тоттена, в котором вояка хвастается новой миссией: спецназ приступает к «выполнению тайных контргосударственных задач с повышенным риском» против Китая и России. Тоттен заявил, что в «миссии» будут задействованы подразделения морской пехоты SAS (особая воздушная служба) и SBS (особая лодочная служба). По словам «секретного генерала», военные специалисты Великобритании будут, в том числе, обучать союзников в Тихоокеанском регионе «защищаться от враждебных действий Китая».

«Несомненно, заявление бригадного генерала прессе о «секретной миссии» — провокация, причем рассчитанная. Военные всегда говорят на публике только то, что им велит начальство. Это означает, что «откровения» этого офицера были согласованы и одобрены. Ясно, что цель этого, казалось бы, нелепого выступления — создание напряженности», — пояснил публицист.

Жуков напомнил, что НАТО — агрессивный наступательный блок, который с распадом СССР своих базовых характеристик не изменил. По мнению военного историка, НАТО и Великобритания, в частности, мечтают, как и в XIX веке, переделить Китай и разрушить Россию.

«Наши враги активно используют против нас информационное пространство, — обратил внимание собеседник ФАН. — Пример — заявление генерала спецназа о том, что они готовят против нас и против Китая, выражаясь простым языком, диверсии. Если бы они реально собирались в ближайшем будущем осуществить нечто подобное, они бы ничего не сказали. Надо быть полным идиотом, чтобы уведомлять противника о своих планах заранее. Значит, это — провокация».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Публицист предположил, что спецслужбы Великобритании пытаются заставить Пекин нервничать и хотят посмотреть на его реакцию.

«Что касается слов о том, что англичане «будут обучать союзников», это лицемерие. Они это давно делают. Обманщики давно организовали базу на Тайване и натаскивают там агентуру, диверсантов против КНР. То же самое происходит на Окинаве, ведь Япония, фактически, давно оккупирована США, и американцы делают там что захотят», — констатировал эксперт.

Клим Жуков подчеркнул, что блок НАТО несет опасность для всего мира, его цель — порабощение земного шара, поэтому странам, не входящим в круг сателлитов США, «расслабляться» нельзя.

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