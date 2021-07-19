Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 19:43
19:42
Армия
Останки 25 советских солдат были найдены в этом году в Заполярье
19:42
Общество
Появился официальный тизер третьего сезона «Полового воспитания»
19:41
Общество
Ученый Тишков видит бесхозяйственность россиян главной причиной природных пожаров
19:37
Политика
"Работать на земле": Путин указал на задачу каждого уровня власти
19:37
Общество
Более тысячи детей-сирот получат жилье до конца года на Дону
19:36
Армия
Popular Mechanics: электрические бронеавто оказались не по зубам Пентагону
19:35
Происшествия
Три человека пострадали в лобовом ДТП с ребенком в Новосибирске
19:34
Общество
Сотни лондонцев сыграли в гигантские шахматы на Трафальгарской площади
19:32
Общество
Автор идеи о запрете продажи животных в зоомагазинах предрек закрытие птичьих рынков
19:30
Шоу-бизнес
Джанабаева и Меладзе начали утро с заплыва под дождем
Все новости

ФАН публикует подборку лучших цитат Виталия Кличко в 50-летие политика
Общество
ФАН публикует подборку лучших цитат Виталия Кличко в 50-летие политика
http://klitschko-brothers.com/  /  http://klitschko-brothers.com/

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко отмечает 50-летний юбилей. За годы спортивной и политической карьеры он получил всенародную любовь за свои ораторские способности: многие его фразы разлетелись в народе на цитаты. В честь дня рождения спортсмена-управленца ФАН подготовил подборку его самых ярких высказываний.

  • «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
  • «Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни».
  • «Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли; и все мне задают вопрос…».
  • «Львиная доля каждой моей победы состоит в том, что брат всегда рядом. Против соперника на ринге стоят сразу два боксера. Он всегда рядом со мной, а я рядом с ним».
  • «Человек должен мечтать. Всегда. Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать, стремитесь реализовать свои желания. Я до сих пор мечтаю. И делаю все, чтоб эти мечты стали явью».
  • «Что отличает спортсмена-любителя от профессионала? Любитель, работая, стремится к определенному результату. А профессионал, работая, стремится к результату, умноженному на деньги. Это просто способ зарабатывать».
  • «Бокс можно смело назвать одним из самых жестких и жестоких видов спорта. Но среди всех именно он больше всего похож на настоящую жизнь».

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФАН публикует подборку лучших цитат Виталия Кличко в 50-летие политика
кличко юмор день рождения цитаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru