ФАН публикует подборку лучших цитат Виталия Кличко в 50-летие политика

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко отмечает 50-летний юбилей. За годы спортивной и политической карьеры он получил всенародную любовь за свои ораторские способности: многие его фразы разлетелись в народе на цитаты. В честь дня рождения спортсмена-управленца ФАН подготовил подборку его самых ярких высказываний.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни».

«Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли; и все мне задают вопрос…».

«Львиная доля каждой моей победы состоит в том, что брат всегда рядом. Против соперника на ринге стоят сразу два боксера. Он всегда рядом со мной, а я рядом с ним».

«Человек должен мечтать. Всегда. Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать, стремитесь реализовать свои желания. Я до сих пор мечтаю. И делаю все, чтоб эти мечты стали явью».

«Что отличает спортсмена-любителя от профессионала? Любитель, работая, стремится к определенному результату. А профессионал, работая, стремится к результату, умноженному на деньги. Это просто способ зарабатывать».

«Бокс можно смело назвать одним из самых жестких и жестоких видов спорта. Но среди всех именно он больше всего похож на настоящую жизнь».