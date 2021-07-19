Экс-губернатора Липецкой области лишили водительских прав на один год

Липецк, 19 июля. Суд признал бывшего сенатора и экс-губернатора Олега К. виновным по статье об оставлении водителем места ДТП. Нарушителя лишили водительского удостоверения на один год.

Бывший чиновник в мае 2020 года грубо нарушал правила дорожного движения на своем Lexus, после чего региональные власти потребовали привлечь его к ответственности.

Сам Олег К. не явился на заседание, а ответственность за ДТП взял на себя его брат. Однако доводы родственника экс-сенатора не убедили судью, виновником инцидента был признан бывший губернатор.