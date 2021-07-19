Поднять зарплату космонавтам и инженерам пообещали в Роскосмосе

Москва, 19 июля. Предприятия ракетно-космической отрасли будут повышать зарплаты своим сотрудникам.

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в ходе встречи с российскими космонавтами, что компания будет поднимать зарплату своим сотрудникам. Об этом пишет РИА Новости.

Главу Роскосмоса особенно задело расхождение в фактической заработной плате между рядовыми работниками на предприятиях корпорации и в центральном аппарате организации.

Помимо этого, Рогозин указал на большую разницу в зарплатах астронавтов NASA и ESA (Европейского космического агентства) с окладом отечественных космонавтов.

Космонавты получают заработную плату, которая складывается из оклада по должности, премий, стимулирующих пособий, а также надбавок за выслугу и классность. Отмечается, что после апрельского повышения, летчикам полагается полмиллиона рублей ежемесячно.

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