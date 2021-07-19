Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 18:10
18:07
Весь мир
Российский ФБР изучает дело «бельгийского Джорджа Флойда»
18:07
Экономика
Отечественный «санитарный щит» потребует 30 млрд рублей инвестиций
17:59
Экономика
Экономисты считают соглашение ОПЕК позитивным моментом для России
17:58
Общество
Сосновский назвал истерическим припадком недовольство Соболь отменой QR-кодов в Москве
17:58
Общество
Путин поручил Минздраву России улучшить качество медицины
17:57
Происшествия
Экс-губернатора Липецкой области лишили водительских прав на один год
17:55
Общество
Марков прокомментировал реакцию оппозиции на закрытие «Команды 29»
17:54
Экономика
Поднять зарплату космонавтам и инженерам пообещали в Роскосмосе
17:52
Общество
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль
17:50
Происшествия
Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах
Все новости

Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль
Общество
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль
wikipedia.org  /  Diario de Madrid / CC BY 4.0

Венеция, 19 июля. Фильмом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Картина также войдет в основную конкурсную программу.

Как и в прошлых свои работах, испанский режиссер Педро Альмодовар в новом фильме вновь обращается к теме природы женщины. Постановщик не скрывает счастья и гордости, что именно его картина откроет международный смотр. Он отметил, что начинал свой путь в кино именно с Венеции в 1983 году. В прошлый раз на Венецианском кинофестивале Альмадовар представил 30-минутную экранизацию пьесы Жана Кокто «Человеческий голос».

Режиссер добавил, что на историю его вдохновили так называемые «несовершенные матери». По признаю Педро Альмодовара, в ленте не обошлось и без образов, которые хранятся в его памяти. Сюжет разворачивается вокруг трех очень разных матерей в исполнении Пенелопы Крус, Айтаны Санчес Хихон и Милен Смит.

На 78-м Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера биографической драмы «Спенсер» о последних годах жизни Леди Ди. Международный смотр будет идти с 1 по 11 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль
кино фильмы венецианский кинофестиваль альмадовар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru