Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль

Венеция, 19 июля. Фильмом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери». Картина также войдет в основную конкурсную программу.

Как и в прошлых свои работах, испанский режиссер Педро Альмодовар в новом фильме вновь обращается к теме природы женщины. Постановщик не скрывает счастья и гордости, что именно его картина откроет международный смотр. Он отметил, что начинал свой путь в кино именно с Венеции в 1983 году. В прошлый раз на Венецианском кинофестивале Альмадовар представил 30-минутную экранизацию пьесы Жана Кокто «Человеческий голос».

Режиссер добавил, что на историю его вдохновили так называемые «несовершенные матери». По признаю Педро Альмодовара, в ленте не обошлось и без образов, которые хранятся в его памяти. Сюжет разворачивается вокруг трех очень разных матерей в исполнении Пенелопы Крус, Айтаны Санчес Хихон и Милен Смит.

На 78-м Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера биографической драмы «Спенсер» о последних годах жизни Леди Ди. Международный смотр будет идти с 1 по 11 сентября.