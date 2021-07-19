Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах

Черкесск, 19 июля. Бывший начальник полиции по Карачаево-Черкесской республике Альберт К. объявлен в розыск. Его обвиняют по статье об убийстве.

По версии следствия, в 2000 году по заказу фигуранта было осуществлено убийство трех россиян. Погибших расстреляли 30 сентября на 13-м км федеральной трассы Карачаевск — Кисловодск в отечественном автомобиле. Злоумышленники выпустили в своих жертв по меньшей мере 20 пуль.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако в настоящее время местонахождение злоумышленника неизвестно.