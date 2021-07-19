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Происшествия
Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах
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Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:58
Происшествия
Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Черкесск, 19 июля. Бывший начальник полиции по Карачаево-Черкесской республике Альберт К. объявлен в розыск. Его обвиняют по статье об убийстве.

По версии следствия, в 2000 году по заказу фигуранта было осуществлено убийство трех россиян. Погибших расстреляли 30 сентября на 13-м км федеральной трассы Карачаевск — Кисловодск в отечественном автомобиле. Злоумышленники выпустили в своих жертв по меньшей мере 20 пуль.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако в настоящее время местонахождение злоумышленника неизвестно.

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убийство розыск полиция карачаево-черкесия
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