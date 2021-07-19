Российский гиперзвуковой «Циркон» довел до паники жителей Франции

Париж, 19 июля. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может прилететь и сделать «бум-бум», ввиду чего ее испытания вызывают беспокойство, считают пользователи французского сегмента Сети.

Специалисты из России недавно провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Журналисты французского издания Le Figaro посвятили этому событию материал, вызвавший бурную реакцию у интернет-пользователей из Франции, которые прокомментировали тестирование российского боеприпаса. Некоторые читатели подчеркнули, что Москва испытывает мощнейшее оружие в то время, как Европа обсуждает рабочий график для военных, а также вопрос правомерности ЭКО для одиноких дам. Некоторые французы пошутили на предмет не самого лучшего оружия своей армии, иронично отметив отсталость французских войск.

«А французские военные до сих пор вооружены арбалетами?» — с иронией спросил один из читателей.

Один из пользователей Сети отметил, что Россия подобными действиями снижает риски начала третьей мировой войны, эффективно сдерживая Запад. Некоторые граждане государства напомнили Парижу, что настоящая угроза для Франции находится внутри страны. Кроме того, ряд комментаторов, напуганных испытаниями, подсчитали, что российской ракете хватит около двух минут, чтобы достичь Марселя. Они обратились с вопросом к своим союзникам из США, чтобы узнать, есть ли у Вашингтона достойный ответ «Циркону», который может сделать «бум-бум».

«У меня возник вопрос: США собираются на это молча смотреть? У них самих есть чем ответить? <…> Это (ракета — Прим. ред.) ведь может сделать «бум-бум», — задался вопросом читатель Le Figaro, которого довел до паники российский «Циркон».

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали подробности тестирования новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам представителей Минобороны РФ, боеприпас был запущен с борта фрегата «Адмирал Горшков», входящего в состав Северного флота России.

Кроме того, президент России Владимир Путин рассказал, когда «Циркон» появится в российских войсках. Как уточнил российский лидер, гиперзвуковая ракета наряду с зенитно-ракетным комплексом С-500 «Прометей» и межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» в скором времени поступит в ВС РФ, пишет RT.