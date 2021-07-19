Сосновский назвал истерическим припадком недовольство Соболь отменой QR-кодов в Москве

Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Любовь Соболь в ролике на своем YouTube-канале заявила, что решение столичных властей об отмене системы QR-кодов для общепита якобы связано с предстоящими выборами в Госдуму РФ. В комментарии ФАН политолог Александр Сосновский отметил, что в последнее время поведение активистки напоминает истерический припадок. Он считает это следствием политического провала и ряда других неприятностей, произошедших с ней в последнее время.

Ранее СМИ сообщили, что с 19 июля в Москве будет отменена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Городские власти констатировали, что данная мера позволила увеличить темпы вакцинации, что, в свою очередь, положительно сказалось на эпидемиологической ситуации в столице. Так, согласно последним данным, за последний месяц свыше двух миллионов граждан сделали прививку от COVID-19.

Важно отметить, что, несмотря на отмену системы QR-кодов, другие требования московских властей, введенные в рамках противодействия распространению пандемии коронавируса, сохранятся.

Соратница осужденного оппозиционера Алексея Навального 17 июля опубликовала очередной видеоролик «Что случилось?» на личном YouTube-канале, в котором иронично высказалась о решении московских властей. По версии Любови Соболь, снятие данного ограничения каким-то образом связано с выборами в Государственную думу, которые состоятся в сентябре текущего года. Примечательно, что отдельные источники, такие как «Радио Свобода»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), и вовсе запугивали россиян вбросами о якобы введении электронного контроля при помощи QR-кодов и специализированных приложений.

Prt Scr youtube.com / Любовь Соболь

Напомним, Соболь длительное время активно продвигала свою кандидатуру и собирала донаты со сторонников на «избирательную кампанию», несмотря на вступление в силу закона, запрещающего выдвижение в качестве кандидатов лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Позднее она объявила в соцсетях, что отказывается от участия в выборах. Сейчас же бывший юрист ФБК выпрашивает пожертвования уже под предлогом развития своего никому не интересного канала на площадке YouTube.

В комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский объяснил выпад Соболь тем, что она не может никак смириться с политическим фиаско. Он добавил, что многие члены протестного движения после ликвидации структур Навального, признанных судом экстремистскими организациями, старательно цепляются за любые инфоповоды, чтобы угодить зарубежным кураторам и заодно напомнить о себе.

«Это называется истерический припадок. Когда кто-то находится в истерике и не может достичь тех целей, которые себе поставил, у него начинается обострение. В таком состоянии человек может бить посуду, ругать своих близких или соседей. Это сейчас наблюдается у Соболь и у других оппозиционеров. Сначала им не нравятся QR-коды, теперь им не подходит, что их отменяют, а завтра будет что-то еще. Им абсолютно все равно, против чего протестовать», — заявил эксперт.

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По словам собеседника, подобное поведение свойственно для большинства членов команды Навального, которые понимают, что «проиграли по всем фронтам». Они утратили возможность избираться и вести свою подрывную деятельность в составе каких-то парламентских структур. Политолог уверен, что в ближайшей перспективе со стороны отечественной «демшизы» стоит ожидать еще очень много подобных заявлений и проявлений недовольства, поскольку они все отчетливее осознают свою ничтожность и стремительно теряют поддержку немногочисленных сторонников.

«Это такая озлобленная группа истериков и истеричек, которые будут каждый раз находить новый повод для того, чтобы протестовать. В этом нет никакого протеста — это нужно понимать. Более того, я думаю, что это нужно лечить», — подытожил Александр Сосновский.

Ранее в интервью для ФАН доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов указал на неспособность Любови Соболь зарабатывать себе на жизнь честным трудом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.