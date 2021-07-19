Озвучена дата запуска программы «Профессионалитет» в России

, 19 июля. Реализация программы «Профессионалитет» в России начнется с 1 сентября 2022 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Речь идет о программе, предполагающей сокращение срока обучения в колледжах. В целом системе среднего профессионального образования в России нужна реструктуризация, заявила Голикова в ходе выступления на совещании по стратегическому развитию.

В мероприятии также принимает участие глава государства Владимир Путин. Татьяна Голикова в рамках совещания заявила о предстоящем запуске проекта новой системы медицинской реабилитации. Его начнут реализовывать в следующем году.