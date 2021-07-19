Елена Панина: Варшава будит «демонов прошлого», чтобы захватить Украину

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах нарастить численность польской армии со 135 тысяч человек до 200 тысяч. Помимо того, Варшава будет активно модернизировать армию. Этой цели, в частности, служат планы приобретения у США 250 танков Abrams M1A2 в последней комплектации.

Но для чего Польше вдруг понадобилась такая ускоренная милитаризация — для обороны или нападения? Начиная с июля 2016 года, когда на саммите Североатлантического альянса в Варшаве было принято решение об укреплении так называемого восточного фланга НАТО, польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) запугивала общество мифической «российской угрозой». Ею же PiS оправдывала огромные расходы на закупки американского оружия.

Однако помимо чисто оборонительных систем, например, зенитных ракетных комплексов Patriot, были приобретены и новейшие американские истребители-бомбардировщики F 35, которые могут быть использованы в нападении. Очевидно, что и танки Abrams предназначены не только для защиты страны, о чем заявлял ранее Блащак. Вместе с другими войсковыми соединениями они способны обеспечить эффективное наступление польской армии.

Это заставляет задуматься над тем, к чему готовится Варшава. Понятно, что в «российскую угрозу» польские военные и политики в глубине души не верят. Есть НАТО, членом которого является Польша, есть пятая статья о защите членов альянса. Другое дело — экспансионистские планы по расширению влияния Варшавы, а, может быть, в перспективе, и приращения территории республики за счет постсоветских государств. Ведь среди них есть и земли, когда-то принадлежавшие Речи Посполитой — Украины, Белоруссии и Литвы.

Прежде всего, речь идет о дестабилизированной и стоящей на грани распада Украине. В Польше не забыли, что Львов — это польский город, а нынешняя Западная Украина — это бывшие Восточные Кресы, которые сравнительно недавно, по историческим меркам, перешли к Киеву. Многие годы Варшава старалась сдерживать себя. Но «Право и Справедливость», претендующая на лидерство как минимум в Центральной и Восточной Европе, разбудила демонов прошлого.

В Польше растут националистические настроения и мессианское самосознание. Правящая партия подогревает эти брожения, причем явно не только в расчете на будущие избирательные кампании. Сейчас Варшаву сдерживает членство в ЕС и НАТО. Но после выхода из этих структур — а такой вариант вполне возможен — Польша способна перейти к агрессивной политике в отношении своих соседей и предъявить им претензии, подкрепленные усиленной армией и последними новинками американского ВПК.

Тогда и посмотрим, что Украина будет делать, когда столкнется с настоящим «хищником», который в прошлом неоднократно отрывал от нее куски территорий.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.