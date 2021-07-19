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Голикова сообщила о готовности «санитарного щита» России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:08
Общество
Голикова сообщила о готовности «санитарного щита» России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 19 июля. Проект «санитарного щита» России готов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Он предназначен для предотвращения развития пандемий в стране.

«Санитарный щит» позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы, а за четыре месяца создавать вакцины, пояснила Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий», — доложила вице-премьер.

Пандемия коронавируса преподала урок — необходимо обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность страны, подчеркнула Голикова. На создание «санитарного щита» до 2024 года планируется потратить 30 млрд рублей.

В 2022 году российские власти запустят проект новой системы медицинской реабилитации. По новой системе охват граждан увеличится более чем в два раза, сообщила Голикова.

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