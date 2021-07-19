Голикова заявила о снижении смертности от туберкулеза и ВИЧ в России

Москва, 19 июля. Показатели смертности среди пациентов с ВИЧ и туберкулезом снизились в России за последние пять месяцев, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Российские врачи с начала 2021 года зафиксировали на 2,3% меньше смертей от рака по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число летальных исходов от туберкулеза уменьшилось на 10,4%, от ВИЧ — на 14,1%. Кроме того, медики констатировали снижение смертности среди младенцев на 2,3%, обратила внимание Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Наряду с положительной динамикой по этим показателям пандемия коронавируса внесла свои коррективы в статистику. По словам вице-премьера РФ, заболевание негативно повлияло на рост численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни в стране.