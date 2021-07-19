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Певица Анита Цой с нежностью обратилась к единственному сыну в день его 29-летия
Шоу-бизнес
Певица Анита Цой с нежностью обратилась к единственному сыну в день его 29-летия
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 июля. Известная певица Анита Цой отмечает важную для ее семьи дату — день рождения единственного сына Сергея. Молодому человеку исполнилось 29 лет.

Исполнительница трогательно поздравила сына со знаменательной датой на своей странице в Instagram. Цой с нежностью обратилась к нему в честь 29-летия.

«29 лет — прекрасная пора! Догуливай юность по полной!» — написала артистка.

Певица пожелала сыну дерзко заниматься карьерой, совершать мощные взлеты, а также проводить много времени с друзьями, путешествовать и набираться бесценного опыта. Цой отметила, что семья всегда будет рядом с молодым человеком. Подписчики артистки присоединились к поздравлениям.

«Пусть сбываются все мечты и желания! Анита, вы воспитали замечательного сына!»;

«С днем рождения вашего сынулю! Шикарная семья, все красивые и милые. Мира и благодати вам», — написали комментаторы.

Исполнительница порадовала сына не только теплыми словами в день рождения. Певица приготовила для виновника торжества пирожные с заварным кремом, пишет Teleprogramma.pro.

Анита Цой побывала на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Приехавшую в Белоруссию артистку сфотографировали после поезда без косметики и парика.

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цой звезды певица
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