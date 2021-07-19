Марков прокомментировал реакцию оппозиции на закрытие «Команды 29»

Оппозиционеры высказались в соцсетях в поддержку прекратившей деятельность организации «Команда 29», сотрудники которой защищали в суде интересы «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) и связанных с ним структур осужденного блогера Алексея Навального. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Марков заявил, что иной реакции от либералов никто и не ожидал, так как для них это очень удобный повод, чтобы лишний раз критиковать власти.

В минувшую пятницу, 16 июля, Роскомнадзор заблокировал по требованию Генеральной прокуратуры РФ сайт «Команды 29» на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях). По данным правоохранителей, данная организация распространяла материалы зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace (включена в перечень нежелательных организаций в России). Накануне, 18 июля, руководство юридического объединения решило прекратить работу, чтобы не подвергать сотрудников и партнеров уголовному преследованию.

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности», — сообщили представители данной структуры в Twitter.

«Команда 29» закроет в ближайшее время все медиапроекты и удалит всю архивную документацию, а также публикации в социальных сетях и репортажи. Помимо этого, ликвидированная организация отменит подписки пользователей на регулярные платежи. Работавшие в объединении юристы намерены продолжать оказывать услуги своим доверителям, но уже «в личном качестве».

Напомним, основавший «Команду 29» в феврале 2015 года Иван Павлов ранее был первым президентом чешской некоммерческой организации Společnost Svobody Informace («Общество свободы информации»), признанной 29 июня 2021 года нежелательной в Российской Федерации. С апреля текущего года он является фигурантом дела о разглашении данных предварительного расследования (ст.310 УК РФ). В постановлении о возбуждении дела в отношении него говорится, что адвокат передавал СМИ данные без разрешения соответствующих органов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что «Команда 29» поспешно прекратила деятельность, чтобы уйти от ответственности за выявленные правонарушения. Он не исключил, что «правозащитники» могут сформировать какое-нибудь новое объединение, где будут заниматься тем, что делали до блокировки российским регулятором.

«Я уверен, что «Команда 29» объявила о прекращении своей деятельности, чтобы от них отстал Роскомнадзор. Сейчас сотрудники этой структуры разбегутся и тут же соберутся под каким-нибудь другим названием, чтобы не ассоциироваться с прежней организацией», — отметил эксперт.

По мнению политолога, так называемые правозащитники Ивана Павлова могут сотрудничать не только с нежелательной организацией Společnost Svobody Informace, но и с рядом западных разведслужб, действующих против интересов нашей страны.

«То, что «Команда 29» связана с чешской НКО, — это только один из доказанных фактов. На самом деле у этих людей десятки связей с различными организациями, запрещенными в России. Также наверняка они имеют контакты со структурами, созданными спецслужбами стран НАТО. Это типичные иностранные агенты, помогающие враждебным государствам вести гибридную войну против России», — объяснил Марков.

В оппозиционных рядах с огромным сожалением восприняли новость о прекращении работы «Команды 29». Особенно огорчились соратники осужденного оппозиционера Алексея Навального, интересы которых в суде представляли работники этой организации. Так, менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов опубликовал пост в Twitter-аккаунте, в котором назвал теперь уже бывших сотрудников Павлова крутой командой:

«Настоящие адвокаты, которые дают отпор окружающему нас беззаконию, тоже объявлены вне закона. Такое время. «Команде 29» поддержка и респект. Очень крутая команда у Павлова собралась».

По мнению Любови Соболь, блокировка ресурса «Команды 29» связанна с тем, что ее адвокаты якобы хорошо выполняли свою работу. Она считает, что «правозащитники» не совершали никаких противозаконных действий.

«По беспределу громят правозащитную организацию, защищавшую ФБК в деле об «экстремизме», — написала активистка в своем Twitter.

В поддержку «Команды 29» высказались в соцсетях бывший координатор московского штаба Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Олег Степанов. Он считает, что на данную организацию власти якобы оказывали давление из-за того, что ее юристы защищали в суде интересы ФБК.

«Нет слов, сил бывшей команде К29», — написал он.

Не остался в стороне и недавно уехавший из России оппозиционер Дмитрий Гудков. В своем Telegram-канале он фактически рекомендовал самораспустившимся адвокатам Павлова «уходить в подполье».

Собеседник ФАН заявил, что соратники Навального и их единомышленники, пользуясь случаем, продолжают кампанию по дискредитации действующей власти. Также Сергей Марков добавил, что в подобной реакции нет ничего нового, поскольку «Команда 29» мало чем отличается от признанных судом экстремистскими организациями структур осужденного оппозиционера.

«Они (оппозиционеры. — Прим. ФАН) пытаются охарактеризовать действия российских властей как неправомочные и в этом смысле продолжают критику. Кроме того, они проявляют солидарность в отношении своих коллег. По сути, это одна коалиция, только формально разделенная на разные структуры», — подытожил политолог.

Ранее бывший активист Александр Ларенков рассказал СМИ, что оппозиционеры скрывают за ширмой созидания «прекрасной России будущего». Он назвал команду Навального «тоталитарной сектой», действующей в интересах Запада.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.