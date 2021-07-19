Отец троих сыновей рассказал, как воспитать настоящего мужчину

Вопрос, как воспитать настоящего мужчину, беспокоит каждого родителя. Отец троих сыновей, спортсмен, актер, общественный деятель Сергей Бадюк в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поделился мнением на этот счет.

Бадюк отметил, что воспитывался в среде, где мужчина — охотник, кормилец семьи. Эту идею он пронес через всю жизнь, ее же старается прививать своим детям.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сейчас спортсмен возглавляет телеканал «Точка отрыва», который позиционирует себя как канал с мужским характером. В сетке программы все об оружии, машинах, спорте, путешествиях.

К воспитанию мальчика у Бадюка подход особый — мужской.

«Воспитывать нужно личным примером. Мальчик без папы не вырастет, к сожалению. Ни одна мама не заменит папу, какой бы жесткой она не была. Ребенку нужно мужское воспитание. А мужское воспитание заключается в одном — личный пример. [В этом] весь секрет. Если ты сам не такой, то как ты воспитаешь? Нет в этом никакого особого секрета. Мальчика должен воспитывать мужчина», — безапелляционно отметил спикер.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, на что обратить внимание маме мальчика, чтобы в зрелом возрасте он уважительно относился к противоположному полу. Психолог советует обсуждать с ребенком все его эмоции, если он вдруг обиделся на вас.