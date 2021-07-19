Туризм-2021: как Петербург может превратиться в настоящую Венецию и почему это плохо

Более 10 млн туристов принял Петербург в 2019 году, 50% из них — это иностранцы. Общее количество год от года должно было только увеличиваться, но грянула пандемия, а вслед за ней и ковидные волны. Туристическая отрасль города оказалась в непростых условиях, однако и сейчас, в столь непростой ситуации, Петербург по-прежнему остается желанным для посещения городом для миллионов россиян и иностранцев. Как проходит туристический сезон? Какие направления можно еще развивать в городе, чтобы привлечь туристов? И нужны ли туристы в большом количестве Северной Венеции? На эти и другие вопросы ответили представители туриндустрии и общественники в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Пандемия серьезно усилила направления туризма, которыми сейчас может похвастаться Петербург, считает председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. По его мнению, в городе помимо традиционных направлений сейчас очень развит гастрономический, барный, молодежный, патриотический и медицинский туризм.

«На сегодняшний день в Петербурге даже wellness-индустрия представлена серьезнее, чем в Москве. И кстати, здесь услуги дешевле. Плюс образовательные проекты: ни один город в стране не может похвастаться таким количеством различных семинаров. Вместе с этим спортивный туризм. И здесь речь не только об этапах чемпионата Европы по футболу. Здесь заявлен Ironman — это одно из ключевых событий, на которое съезжаются люди со всего мира», — рассказал Панов.

Дальнейшее развитие всех этих направлений упирается в ограничительные меры. Панов уверен: как только пандемия отступит, Петербург перешагнет туристический рубеж в 10,5 миллионов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Креативный продюсер, соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta Лиза Савина отметила, что как только турпоток города на Неве превысит 14 млн человек, Петербург станет в прямом смысле второй Венецией со всеми последствиями.

«Превращение в Венецию нам не нужно. Иначе при такой плотной концентрации туристов начнется отток самих жителей из города. У нас будет некому делать экономику. Та же улица Рубинштейна лишится жителей и превратится в улицу, где просто будут сдавать в аренду квартиры и комнаты. Это не очень приятная история, поэтому турпотоки надо сегментировать», — сказала она.

По ее словам, в городе необходимо развивать фестивальный туризм и осваивать пустующие площади бывших промышленных предприятий, чтобы создать альтернативные центру маршруты. Плюс нельзя забывать про Ленинградскую область, там тоже есть где развернуться: Старая Ладога, Выборг, Гатчина. Новые точки привлечения позволят сделать туризм в Петербурге не концентрированным, а дисперсным. При этом немаловажную роль в развитии альтернативных маршрутов играет инфраструктура, которая сейчас, по словам Савиной, оставляет желать лучшего. За один день эту ситуацию не исправить, поскольку на создание инфраструктуры требуются серьезные среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Дмитрий Панов видит выход в совместных проектах государства и частного бизнеса.

«Сейчас все говорят про экотуризм. Я в свое время прошел всю Карелию на байдарках, но там же нет просто минимальной инфраструктуры, чтобы человек с комфортом мог пройти через все красоты. Мы можем увеличить число туристов, если правильно выстроим частные инвестиции. Региональными властями должны создаваться дорожные карты и финансовые схемы, которые будут понятны для инвесторов», — сказал он.

Невские Новости / Елизавета Акимова

Панов также отметил, что в самом Петербурге тоже есть над чем работать. В частности, он назвал странным то, что в прибрежном городе не развит круизный и морской туризм. По убеждению спикера, Санкт-Петербург должен стать столицей «морского оздоровления нации» и центром притяжения туристов со всего мира. Сейчас для этого не хватает мест для хранения и обслуживания яхт и лодок. Хотя морской туризм мог бы существенно пополнить бюджет города. Он также отметил, что в городе есть проблема с трехзвездочными отелями и экскурсиями по крышам. И если первых после принятия закона о запрете хостелов и мини-отелей недостаточно, то вторых в избытке. Правда, основная часть экскурсий по крышам проводится нелегально. Чтобы вывести такие экскурсии в легальное поле, Дмитрий Панов предложил задействовать крыши петербургских торговых центров: и вид на город с них открывается прекрасный, и проблемы с безопасностью можно решить.