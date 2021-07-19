Опытный образец вертолета Ми-171А3 будет представлен на МАКС-2021

Москва, 19 июля. Презентация нового российского вертолета Ми-171А3 состоится на авиасалоне МАКС-2021. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

После завершения авиасалона вертолет пройдет программу наземных испытаний, а в начале 2022 года совершит свой первый полет.

Ми-171А3 является первым отечественным вертолетом, который разработан для выполнения спасательных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он соответствует стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа, а также полностью отвечает требованиям безопасности. Вертолет способен перевозить людей, грузы, а также осуществлять поисково-спасательные миссии.