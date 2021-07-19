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Тело подростка с распиленной головой нашли во Франции
Происшествия
Тело подростка с распиленной головой нашли во Франции
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Париж, 19 июля. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали имеющего проблемы с психикой сатаниста, который убил 13-летнего школьника.

По данным местных СМИ, первыми в полицию обратилась семья подростка, проживающая в Марсале. Опекуны рассказали, что мальчик сбежал из дома. Позднее тело юноши нашли в одном из домов коммуны Тараскон, расположенной на юго-востоке страны.

Оперативники после обнаружения останков школьника попытались задержать предполагаемого преступника, но тот решил сбежать от правосудия. Тогда правоохранителям пришлось ликвидировать злоумышленника, который не только убил подростка, но и расчленил его тело. Материалы дела уже передали в Генеральную инспекцию Национальной полиции для продолжения расследования.

Российские правоохранители задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который зарезал 35-летнего знакомого в Коломне, передавало издание РИАМО. Он нанес приятелю по застолью не менее 16 ударов ножом.

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