Тело подростка с распиленной головой нашли во Франции

Париж, 19 июля. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали имеющего проблемы с психикой сатаниста, который убил 13-летнего школьника.

По данным местных СМИ, первыми в полицию обратилась семья подростка, проживающая в Марсале. Опекуны рассказали, что мальчик сбежал из дома. Позднее тело юноши нашли в одном из домов коммуны Тараскон, расположенной на юго-востоке страны.

Оперативники после обнаружения останков школьника попытались задержать предполагаемого преступника, но тот решил сбежать от правосудия. Тогда правоохранителям пришлось ликвидировать злоумышленника, который не только убил подростка, но и расчленил его тело. Материалы дела уже передали в Генеральную инспекцию Национальной полиции для продолжения расследования.

Российские правоохранители задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который зарезал 35-летнего знакомого в Коломне, передавало издание РИАМО. Он нанес приятелю по застолью не менее 16 ударов ножом.