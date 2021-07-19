Проект новой системы медицинской реабилитации запустят в России

Москва, 19 июля. Российские власти в 2022 году запустят проект новой системы медицинской реабилитации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С таким заявлением она выступила на совещании по стратегическому развитию. Обсуждения проходят в онлайн-формате. В них также принимает участие глава российского государства Владимир Путин. Как уточнила Татьяна Голикова, охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза при реализации проекта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. Татьяна Голикова назначена ответственной за Северо-Западный федеральный округ.