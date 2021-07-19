ФБК продвигает «Умное голосование» для дискредитации института выборов в РФ

Покинувшие Россию соратники осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжают кампанию по дискредитации предстоящих избирательных процессов в РФ. В социальных сетях беглые либералы по-прежнему вводят в заблуждение соотечественников, провоцируя недоверие к институту выборов, при этом призывая регистрироваться в откровенно антироссийском проекте «Умное голосование».

«Власти сейчас будут делать очень много, чтобы вы не пошли на выборы», — говорится в посте.

В экспертном сообществе давно обратили внимание на нездоровый интерес представителей так называемой либеральной оппозиции к назначенным на 19 сентября выборам депутатов Государственной думы, депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ, а также глав 12 субъектов России. Так, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов ранее отмечал, что никто из ближайшего окружения Навального даже не собирался реально принимать участие в политической борьбе, их главная задача — подрыв легитимности избирательного процесса.

Напомним, 10 июня 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал структуры Навального экстремистскими. Позднее, 4 июня, в силу вступил закон, запрещающий лицам, связанным с деятельностью экстремистских организаций, выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Несмотря на принятый законопроект, члены команды Алексея Навального продолжали собирать пожертвования от сторонников якобы на нужды предвыборных кампаний. Так, экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремисткой и запрещена в РФ) Любовь Соболь объявила сбор средств еще в октябре прошлого года, но 14 июня 2021 года сообщила на своей странице в Facebook о том, что не будет выдвигаться, хотя это было очевидно гораздо раньше. Активистка и сейчас выпрашивает донаты, но теперь уже на развитие своего нового личного YouTube-канала, который совершенно не заинтересовал аудиторию осужденного оппозиционера.

По примеру Соболь средства из карманов россиян на протяжении нескольких месяцев «выуживал» бывший координатор московского штаба Навального2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Олег Степанов. В минувшую среду, 14 июля, в своем Twitter-аккаунте он написал, что выборы для него «закончились» и он займется обучением наблюдателей.

Однако в открытом лицемерии московских активистов обошла экс-глава петербургского филиала ФБК Ирина Фатьянова, которая продолжает имитировать подготовку к выборам и, помимо прочего, открыто хвастает в соцсетях суммами переведенных ей пожертвований. При этом она не спешит уведомлять электорат, что участие в выборах ей не светит из-за ее связи с экстремисткой организацией.

Практически утратив возможность наживаться на доверии немногочисленных сторонников, оппозиционеры, большая часть которых скрывается от правосудия за рубежом, стали более напористо убеждать граждан регистрироваться на сайте «Умного голосования». Судя по возросшей активности, они не намерены отказываться от своей ключевой цели — дискредитировать институт выборов в РФ. Важно отметить, что данный проект направлен исключительно на срыв избирательного процесса путем введения россиян в заблуждение. Предлагаемые командой Навального кандидаты попросту могут иметь взгляды на те или иные процессы в стране, которые совершенно не удовлетворят запросов ее аудитории.

Окружение осужденного оппозиционера, скорее всего, будет и дальше всячески продвигать «Умное голосование», искусственно нагнетая недоверие к выборам в обществе при содействии враждебно настроенных к России западных структур, которые щедро финансируют любую протестную деятельность в нашей стране.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.