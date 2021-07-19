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Женщина заявила в полицию о пропавшей шесть лет назад дочери в Ленобласти

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:42
Происшествия
Женщина заявила в полицию о пропавшей шесть лет назад дочери в Ленобласти
Источник в правоохранительных органах

Санкт-Петербург, 19 июля. Правоохранители объявили в розыск 25-летнюю жительницу города Тосно Ленинградской области.

Мать пропавшей Ксении Т. заявила, что дочь родила ребенка в мае 2015 года. После этого девушка оставила малыша и ушла из дома. Больше она на связь с родственникам не выходила, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Известно, что Ксения Т. имеет психическое расстройство и ранее неоднократно уходила из дома. В составленной правоохранителями ориентировке следующие приметы пропавшей: полное телосложение, рост 160-174, круглое лицо, девушка косолапит на обе ноги, также имеет татуировку в виде бабочки на левой руке чуть выше запястья.

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