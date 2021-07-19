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Мишустин рассказал о новых предложениях по реализации нацпроектов в России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:34
Политика
Мишустин рассказал о новых предложениях по реализации нацпроектов в России
Агентство городских новостей Москва

Москва, 19 июля. Российское правительство обозначило 42 инициативы по реализации национальных целей в стране, сообщил премьер-министр государства Михаил Мишустин.

Новые предложения будут способствовать реализации национальных проектов в России. Кроме того, уровень достижения их показателей в 2021 году возрос на 10%, подчеркнул Мишустин.

Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин заявил, что страна должна стремиться к лидерскому статусу в мировых делах. Для этого государство имеет все возможности, уточнил президент.

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