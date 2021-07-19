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Пенсионера и его молодую сожительницу расстреляли в Подмосковье
Происшествия
Пенсионера и его молодую сожительницу расстреляли в Подмосковье
pxhere.com  / 

Московская область, 19 июля. Правоохранители пытаются разобраться в трагической смерти двух человек. Как стало известно ФАН, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир во Фрязине.

Преступление было совершено 16 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В местный отдел полиции рано утром поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице 60 лет СССР обнаружены тела 68-летнего хозяина жилища и его 47-летней сожительницы. На место трагедии выдвинулись силовики.

Блюстители закона по данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Пока в рамках расследования никто не задержан.

«Женщина была обнаружена с огнестрельным ранением спины, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — У мужчины — огнестрельное ранение в области головы. Недалеко от них находилось орудие преступления. Пока непонятно, что произошло в квартире. Погибшая была ранее судима за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На месте происшествия изъяты ружье «ИЖ-81» 12 калибра, которое на законных основаниях принадлежало убитому, а также 3 гильзы и 50 патронов».

Стражи порядка рассматривают несколько версий случившегося. В том числе и то, что между парой мог произойти конфликт на почве каких-либо неприязненных отношений.

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