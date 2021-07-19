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Котировки нефти Brent ускорили падение

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:33
Экономика
Котировки нефти Brent ускорили падение
worldbank.org  /  Бюро внешних связей Всемирного банка

Лондон, 19 июля. Нефть Brent подешевела, цена опустилась ниже 70 долларов за баррель.

Brent на торговой площадке ICE начала стремительно падать в цене. За «бочку» предлагают уже меньше 70 долларов, что фиксируется первый раз с начала лета.

Сентябрьский фьючерс североморского черного золота достиг 69,91 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Падение составило порядка 5%.

Тем не менее впоследствии нефть марки Brent немного восстановила позиции и вышла на уровень в 70,09 доллара за баррель.

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нефть brent черное золото
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