Котировки нефти Brent ускорили падение

Лондон, 19 июля. Нефть Brent подешевела, цена опустилась ниже 70 долларов за баррель.

Brent на торговой площадке ICE начала стремительно падать в цене. За «бочку» предлагают уже меньше 70 долларов, что фиксируется первый раз с начала лета.

Сентябрьский фьючерс североморского черного золота достиг 69,91 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Падение составило порядка 5%.

Тем не менее впоследствии нефть марки Brent немного восстановила позиции и вышла на уровень в 70,09 доллара за баррель.