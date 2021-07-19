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Путин: сроки выполнения нацпроектов переноситься не будут

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:41
Политика
Путин: сроки выполнения нацпроектов переноситься не будут
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будут переносить сроки выполнения задач по нацпроектам, так как все должно быть выполнено в ранее установленные сроки.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин прокомментировал выполнение задач по национальным проектам. Глава государства заявил, что все должно быть реализовано вовремя без оглядки на трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии», — заявил Путин.

Президент отметил, что власти всех уровней должны увеличивать скорость работы, добиваться ранее поставленных целей, чтобы в итоге появились ощутимые изменения в лучшую сторону.

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» ранее поддержала проекты, общая стоимость которых превысила 9,5 триллиона рублей. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с Игорем Шуваловым.

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