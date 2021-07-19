Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС-2021

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер осмотрит образцы отечественной авиатехники, которые будут представлены на авиасалоне.

«Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, затем проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения», — говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На выставке состоится презентация нового российского истребителя и дрона «Волк-18», который предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников.