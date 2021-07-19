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Донские промышленники привили 30 тысяч своих сотрудников
Общество
Донские промышленники привили 30 тысяч своих сотрудников
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Ростов-на-Дону, 19 июля. Промышленные предприятия Дона продолжают прививочную компанию. На сегодня, как отмечает заместитель губернатора Игорь Сорокин, привито уже 30 тысяч сотрудников.

В донском правительстве поясняют, что сегодня работодатели охотно идут на встречу своим работникам. На своих территориях они организовали прививочные пункты и выработали график вакцинации. Если сотрудник после процедуры испытывает недомогание, то ему предоставляются оплачиваемые выходные. 

По словам заместителя губернатора, на одном только Новошахтинском заводе нефтепродуктов количество привитых сотрудников достигло 800 человек, что в процентном соотношении от общего числа трудящихся на предприятии составляет 63%.

В областной администрации дополняют, что на всех донских предприятиях, которые входят в зону ответственности регионального министерства промышленности, вакцинация будет продолжаться. 

Ранее ФАН сообщал, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в домах престарелых Москвы. Полгода назад примерно 97% жителей пансионатов, которые не имеют противопоказания, привились российским препаратом «Спутник V». 

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