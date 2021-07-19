Дырку от бублика, а не Крым и Донбасс: Соловьев оценил планы нового главы МВД Украины

Миссия по возвращению Крыма и Донбасса на Украину изначально невыполнима. Таким мнением с ФАН поделился юрист, общественный деятель Иван Соловьев, комментируя назначение на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского.

Напомним, бывший глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности стал новым министром внутренних дел Украины вместо Арсена Авакова, который написал заявление об увольнении с занимаемой должности 13 июля. Спустя два дня парламент принял отставку чиновника, а 16 июля стало известно о назначении главой МВД Украины Дениса Монастырского.

Ставленник Владимира Зеленского уже обозначил главные цели своей работы. Он намерен «бороться против России» и работать над «возвращением» Крыма и Донбасса.

«Примерно так же Остап Бендер обещал незадачливым шахматистам из Васюков превратить их город в Нью-Москву: эффектно, но не эффективно, задорно, но бесполезно, — поделился мнением Иван Соловьев. — Что вышло, все помнят: он проиграл все партии, был пойман на краже ферзя и вынужден был спасаться бегством. Проведите аналогию. Можно подумать, что преступность на Украине побеждена и там настала долгожданная вайнеровская эра справедливости. Или коррупцию удалось полностью победить в полиции? Или пенсии достойные ветераны службы получают?»

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Собеседник ФАН уверен: новому главе МИД Украины стоит обратить внимание на более важные вещи вместо того, чтобы заявлять о желании «возвращать» чужие территории.

«Других важных дел у него, очевидно, нет. Но дырку от бублика он получит, а не Крым и Донбасс. Так что миссия господина Монастырского изначально невыполнима. От слова совсем», — заявил Иван Соловьев.

Журналист Юлия Витязева ранее назвала Дениса Монастырского темной лошадкой, о которой ничего не известно. Она считает, что назначение Монастырского не изменит ситуацию на Украине.