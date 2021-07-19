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Темпы строительства недвижимости в России оценил Владимир Путин

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:18
Экономика
Темпы строительства недвижимости в России оценил Владимир Путин
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Ново-Огарево, 19 июля. Российский президент Владимир Путин рассказал о характере жилищного строительства в стране.

Опережающие темпы развития отрасли увидел глава государства в сегменте строительства недвижимости. По его мнению, к концу 2021 года в России будет сдано свыше 85 млн «квадратов» жилищных объектов.

Лидер страны озвучил ожидаемые результаты по динамике рынка недвижимости в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Банковский ипотечный портфель в России вырос за последние три года на 85%. Это говорит о том, что отечественный сегмент находится в числе лидеров в европейском регионе.

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путин прогноз жилье
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