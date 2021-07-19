Темпы строительства недвижимости в России оценил Владимир Путин

Ново-Огарево, 19 июля. Российский президент Владимир Путин рассказал о характере жилищного строительства в стране.

Опережающие темпы развития отрасли увидел глава государства в сегменте строительства недвижимости. По его мнению, к концу 2021 года в России будет сдано свыше 85 млн «квадратов» жилищных объектов.

Лидер страны озвучил ожидаемые результаты по динамике рынка недвижимости в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Банковский ипотечный портфель в России вырос за последние три года на 85%. Это говорит о том, что отечественный сегмент находится в числе лидеров в европейском регионе.