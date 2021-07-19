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США и союзники озвучили план борьбы с «киберугрозой Китая»
Весь мир
США и союзники озвучили план борьбы с «киберугрозой Китая»
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 19 июля. США вместе с союзниками — ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО — обвинили Министерство государственной безопасности Китая в массированной кибератаке на почтовые серверы Microsoft Exchange. Новый альянс заявил, что уже разработал план противостояния хакерам из Поднебесной. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

В своем первом совместном заявлении страны подчеркнули, что власти КНР нанимают хакеров на контрактной основе для проведения несанкционированных кибератак по всему миру, в том числе для личной выгоды.

«В некоторых случаях хакеры, связанные с правительством КНР, проводили операции против частных компаний, требуя выкуп в миллионы долларов. Нежелание КНР бороться с преступной деятельностью наносит ущерб правительствам и предприятиям в виде потерянной интеллектуальной собственности и служебной информации», — говорится в сообщении Белого дома.

Альянс заявил, что намерен бороться с растущей угрозой Китая в киберпространстве. Страны планируют обмениваться разведданными о киберугрозах и сотрудничать в области сетевой обороны и безопасности. В свою очередь, ФБР и Агентство кибербезопасности в ближайшее время опубликуют более 50 методик, используемых китайскими хакерами для взлома, которые можно будет применять для предотвращения атак.

«Администрация финансировала пять направлений по модернизации кибербезопасности. К ним относятся современная безопасность конечных точек доступа, совершенствование методов ведения данных, переход в безопасную облачную среду, модернизация операционных центров и развертывание технологий многофакторной аутентификации и шифрования», — говорится в сообщении.

Взлом серверов Microsoft

Как стало известно 2 марта, группа хакеров взломала сервера Microsoft и получила доступ к email-аккаунтам клиентов компании. Это событие является одним из самых крупных киберпреступлений за последние несколько лет, потому что продуктом пользовались миллионы клиентов по всему миру, а также частные компании. Ситуация стала поводом для многих пересмотреть отношение и бюджеты, выделяемые для киберзащиты. Microsoft, а затем и международные альянсы, типа ЕС, обвинили в атаке группу хакеров под названием Hafnium, спонсируемую правительством Китая.

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сша китай хакеры альянс
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