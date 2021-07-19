США и союзники озвучили план борьбы с «киберугрозой Китая»

Вашингтон, 19 июля. США вместе с союзниками — ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО — обвинили Министерство государственной безопасности Китая в массированной кибератаке на почтовые серверы Microsoft Exchange. Новый альянс заявил, что уже разработал план противостояния хакерам из Поднебесной. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

U.S., NATO and EU to blame China for cyberattack on Microsoft Exchange servers. @christinawilkie reports. https://t.co/Y46DYbm6mt — CNBC Politics (@CNBCPolitics) July 19, 2021

В своем первом совместном заявлении страны подчеркнули, что власти КНР нанимают хакеров на контрактной основе для проведения несанкционированных кибератак по всему миру, в том числе для личной выгоды.

«В некоторых случаях хакеры, связанные с правительством КНР, проводили операции против частных компаний, требуя выкуп в миллионы долларов. Нежелание КНР бороться с преступной деятельностью наносит ущерб правительствам и предприятиям в виде потерянной интеллектуальной собственности и служебной информации», — говорится в сообщении Белого дома.

Альянс заявил, что намерен бороться с растущей угрозой Китая в киберпространстве. Страны планируют обмениваться разведданными о киберугрозах и сотрудничать в области сетевой обороны и безопасности. В свою очередь, ФБР и Агентство кибербезопасности в ближайшее время опубликуют более 50 методик, используемых китайскими хакерами для взлома, которые можно будет применять для предотвращения атак.

«Администрация финансировала пять направлений по модернизации кибербезопасности. К ним относятся современная безопасность конечных точек доступа, совершенствование методов ведения данных, переход в безопасную облачную среду, модернизация операционных центров и развертывание технологий многофакторной аутентификации и шифрования», — говорится в сообщении.

Взлом серверов Microsoft

Как стало известно 2 марта, группа хакеров взломала сервера Microsoft и получила доступ к email-аккаунтам клиентов компании. Это событие является одним из самых крупных киберпреступлений за последние несколько лет, потому что продуктом пользовались миллионы клиентов по всему миру, а также частные компании. Ситуация стала поводом для многих пересмотреть отношение и бюджеты, выделяемые для киберзащиты. Microsoft, а затем и международные альянсы, типа ЕС, обвинили в атаке группу хакеров под названием Hafnium, спонсируемую правительством Китая.