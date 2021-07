США и союзники озвучили план борьбы с «киберугрозой Китая»

Вашингтон, 19 июля. США вместе с союзниками — ЕС, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Японией и НАТО — обвинили Министерство государственной безопасности Китая в массированной кибератаке на почтовые серверы Microsoft Exchange. Новый альянс заявил, что уже разработал план противостояния хакерам из Поднебесной. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

U.S., NATO and EU to blame China for cyberattack on Microsoft Exchange servers. @christinawilkie reports. https://t.co/Y46DYbm6mt