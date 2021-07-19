Экономисты считают соглашение ОПЕК позитивным моментом для России

Россия получит возможность ежемесячно увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки — это позитивный момент для российской экономики. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, нефть завершила прошлую неделю нейтральной динамикой. Торговалась она чуть выше отметки 73 доллара за баррель. Значительных изменений в цене не было. В ходе сегодняшней торговой сессии цена на черное золото снизилась, опустившись ниже 72 долларов за баррель и торгуясь в районе 71,80.

Аналитики отмечают, что основное влияние на нефть сейчас оказывает заседание ОПЕК, состоявшееся в выходные.

«На заседании стороны смогли достичь договоренности по добыче нефти на ближайшее время. Была достигнута договоренность, что с мая 2022 года база для ОАЭ изменится с 3,17 млн баррелей в сутки до 3,5 млн баррелей. Помимо этого, референтную базу меняют и для Саудовской Аравии и России: она увеличивается на 500 тысяч баррелей в сутки. Также меняется референтная база для Ирака и Кувейт: увеличивается на 150 тысяч баррелей в сутки. Из-за этой корректировки в мае дополнительно на рынок поступит 1,63 млн баррелей в сутки», — объясняют эксперты.

Экономисты также пояснили, что по решению ОПЕК с августа добыча нефти будет увеличиваться, а ограничения, введенные в апреле 2020 года, будут постепенно сокращаться.

«Цена на нефть начала снижаться, так как появились опасения, что на рынок поступит достаточно большое количество нефти. Но американские банки считают, что цены на «черное золото» продолжат рост и достигнут 80 долларов за баррель, поскольку увеличение добычи ОПЕК пока недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Пока что на рынке нефти складывается нейтральная ситуация. Восходящая динамика сохраняется — цены на нефть пока будут находиться в диапазоне от 71 до 74 долларов за баррель», — говорят они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото, рассказывают аналитики, завершило прошлую неделю снижением. Котировки опустились с отметки 1830 до 1810 долларов за унцию. В ходе сегодняшней утренней сессии цена на драгоценный металл продолжила снижаться — до 1805 долларов.

«Основное давление на рынок золота сейчас оказывает курс доллара, укрепляющийся на глобальном рынке. От более значительного снижения золото удерживает доходность десятилетних государственных американских облигаций, которые вернулись к минимуму с конца февраля. Это говорит о том, что у участников рынка сейчас нет каких-то серьезных опасений насчет инфляции в Америке. Золото стабильно сохраняется выше отметки 1800 долларов за унцию», — отмечают они.

Что касается рубля, то он завершил пятницу незначительным укреплением.

«Примерно с отметки 74,40 смог укрепиться до 74. В течение нескольких торговых сессий российская валюта находится в очень узком диапазоне — от 74 до 74,50», — говорят эксперты.

По словам аналитиков, на рубль оказывает давление снижение цен на нефть. Поддерживает отечественную валюту ожидание участниками рынка заседания Центрального банка РФ, которое состоится уже в эту пятницу.

«Все ждут повышения процентной ставки. Российский банк может пойти на серьезные меры и резко поднять ставку. Позитивным моментом для российской экономики является соглашение ОПЕК, достигнутое вчера, так как Россия получит возможность ежемесячно увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Рубль чувствует себя достаточно стабильно», — подытожили специалисты.

Федеральное агентство новостей /

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