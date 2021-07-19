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Владимир Путин заявил, что Россия должна стремиться к лидерству в мировых делах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:21
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия должна стремиться к лидерству в мировых делах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 июля. Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером глобальных изменений. К этому и должна стремиться страна, заявил президент государства Владимир Путин.

Перед страной стоит огромное количество системных задач и текущих вопросов. Не стоит о них забывать, подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

У российского государства есть все возможности для лидерского статуса. Страна может занять главенствующие позиции в глобальных изменениях, пояснил лидер РФ.

Ранее стало известно, что Путин одобрил Стратегию нацбезопасности России. В июле президент подписал соответствующий указ.

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