Владимир Путин заявил, что Россия должна стремиться к лидерству в мировых делах

Москва, 19 июля. Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером глобальных изменений. К этому и должна стремиться страна, заявил президент государства Владимир Путин.

Перед страной стоит огромное количество системных задач и текущих вопросов. Не стоит о них забывать, подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

У российского государства есть все возможности для лидерского статуса. Страна может занять главенствующие позиции в глобальных изменениях, пояснил лидер РФ.

Ранее стало известно, что Путин одобрил Стратегию нацбезопасности России. В июле президент подписал соответствующий указ.