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Владимир Путин перечислил нерешенные проблемы России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:21
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Политика
Владимир Путин перечислил нерешенные проблемы России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране еще остается много нерешенных проблем. Среди этих трудностей он перечислил низкие доходы семей.

По словам главы государства, у России есть много реальных достижений, однако по-прежнему существуют задачи, с которыми нужно справиться. Граждане очень чувствительны к этим проблемам, добавил Путин.

«Невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — назвал некоторые важные вопросы президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Самой первой глава государства вспомнил проблему бедности. Он добавил, что россияне говорили во время прямой линии как о названных им проблемах, так и о других вопросах.

Во время заседания Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, страна вернулась к показателям 2019 года.

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