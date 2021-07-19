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Личные данные подписчиков «Умного голосования» Навального слили в Сеть
Политика
Личные данные подписчиков «Умного голосования» Навального слили в Сеть
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 июля. Новая утечка данных произошла из проекта осужденного блогера Алексея Навального. В Сеть слили почтовые ящики зарегистрированных на сайте «Умного голосования».

В интернете можно найти объявление о продаже базы данных подписчиков проекта «Умного голосования» из Москвы и Московской области. Продавец утверждает, что у него есть не только почтовые адреса, но и места постоянной регистрации, а также IP-адреса пользователей.

В одном из Telegram-каналов сказано, что в Сети позже появилась ссылка на скачивание текстового файла с электронными адресами подписчиков УГ.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко ранее назвал проект Навального откровенным мошенничеством. По его словам, это способ провести во власть нужных людей для того, чтобы реализовывать повестку, навязанную западными спонсорами.

Роскомнадзор ранее обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование». С аналогичной жалобой выступил юрист из Екатеринбурга Андрей Еланцев, пишет НСН.

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