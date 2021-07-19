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Путин оценил уровень безработицы в России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:23
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Экономика
Путин оценил уровень безработицы в России
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 19 июля. Уровень безработицы на территории Российской Федерации практически вернулся к показателям 2019 года. Значение составляет 4,9%, сообщил президент страны Владимир Путин.

Полученное значение считается средним показателем. По словам президента, многие граждане по-прежнему сталкиваются со сложностями при трудоустройстве с неполной занятостью, передает РИА Новости.

«Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года», — резюмировал Путин.

Глава России Владимир Путин ранее сообщил, что уровень безработицы увеличился в стране, однако не так существенно, как в других государствах. Президент призвал обращать на подобную тенденцию в РФ особое внимание.

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