Новейший российский БЛА «Орион-Э» будет представлен на авиасалоне МАКС-2021

Москва, 19 июля. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» будет показан в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Как рассказали в пресс-службе Рособоронэкспорта, новый беспилотный летательный аппарат продемонстрирует группа «Кронштадт». Он будет показан в разведывательно-ударном варианте.

«Партнеры Рособоронэкспорта также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди данной военной техники отмечены зенитный ракетный комплекс «Тор-Э2», а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», «Антей-4000» и С-350 «Витязь», которые будут показаны в виде моделей на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках МАКС-2021 презентует новейшее оборудование связи для авиации.