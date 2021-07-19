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Новейший российский БЛА «Орион-Э» будет представлен на авиасалоне МАКС-2021

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:17
Армия
Новейший российский БЛА «Орион-Э» будет представлен на авиасалоне МАКС-2021
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 19 июля. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» будет показан в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Как рассказали в пресс-службе Рособоронэкспорта, новый беспилотный летательный аппарат продемонстрирует группа «Кронштадт». Он будет показан в разведывательно-ударном варианте.

«Партнеры Рособоронэкспорта также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди данной военной техники отмечены зенитный ракетный комплекс «Тор-Э2», а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», «Антей-4000» и С-350 «Витязь», которые будут показаны в виде моделей на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках МАКС-2021 презентует новейшее оборудование связи для авиации.

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рособоронэкспорт орион МАКС-2021
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