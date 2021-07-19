Нижегородскую пенсионерку убили до пожара: заведено уголовное дело

Нижний Новгород, 19 июля. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти нижегородской пенсионерки. Тело женщины обнаружили спасатели после тушения пожара в частном доме.

Трагедия развернулась 16 июля в деревне Малое Туманово Арзамасского района. В сгоревшем строении, помимо 72-летней хозяйки, был найден труп ее 47-летнего сына. Если мужчина скончался, надышавшись угарным газом, то смерть пенсионерки была явно насильственной. Об этом говорят множественные ранения на ее теле.

«Как установили следователи СК, очаг возгорания находился в коридоре дома, где обычно курил мужчина. Кроме того, погибший имел хроническое психическое заболевание», — сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

В ведомстве не исключают, что именно погибший сын мог иметь отношение к смерти пожилой родительницы.

Ранее ФАН писал о пожаре в Нижегородской области. В городе Первомайск в огне погибла 78-летняя пенсионерка.