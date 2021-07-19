Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 18:07
18:05
Экономика
Отечественный «санитарный щит» потребует 30 млрд рублей инвестиций
17:59
Экономика
Экономисты считают соглашение ОПЕК позитивным моментом для России
17:58
Общество
Сосновский назвал истерическим припадком недовольство Соболь отменой QR-кодов в Москве
17:58
Общество
Путин поручил Минздраву России улучшить качество медицины
17:57
Происшествия
Экс-губернатора Липецкой области лишили водительских прав на один год
17:55
Общество
Марков прокомментировал реакцию оппозиции на закрытие «Команды 29»
17:54
Экономика
Поднять зарплату космонавтам и инженерам пообещали в Роскосмосе
17:52
Общество
Фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль
17:50
Происшествия
Экс-начальник полиции по КЧР объявлен в розыск по делу о заказных убийствах
17:49
Армия
Российский гиперзвуковой «Циркон» довел до паники жителей Франции
Все новости

Нижегородскую пенсионерку убили до пожара: заведено уголовное дело
Происшествия
Нижегородскую пенсионерку убили до пожара: заведено уголовное дело
vk.com  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 июля. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти нижегородской пенсионерки. Тело женщины обнаружили спасатели после тушения пожара в частном доме.

Трагедия развернулась 16 июля в деревне Малое Туманово Арзамасского района. В сгоревшем строении, помимо 72-летней хозяйки, был найден труп ее 47-летнего сына. Если мужчина скончался, надышавшись угарным газом, то смерть пенсионерки была явно насильственной. Об этом говорят множественные ранения на ее теле.

«Как установили следователи СК, очаг возгорания находился в коридоре дома, где обычно курил мужчина. Кроме того, погибший имел хроническое психическое заболевание», — сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

В ведомстве не исключают, что именно погибший сын мог иметь отношение к смерти пожилой родительницы.

Ранее ФАН писал о пожаре в Нижегородской области. В городе Первомайск в огне погибла 78-летняя пенсионерка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Нижегородскую пенсионерку убили до пожара: заведено уголовное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru