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Президент России оценил примерный рост ВВП к концу года

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:15
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Экономика
Президент России оценил примерный рост ВВП к концу года
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 19 июля. Глава государства Владимир Путин назвал будущие показатели ВВП страны по завершению 2021 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что текущий год продемонстрирует рост внутреннего валового продукта в районе 4%. Об этом пишет РИА Новости.

Росстат ранее впервые за всю историю наблюдений включил в статистику по ВВП России данные о доходах нефтегазовой отрасли.

Согласно оценкам Министерства экономического развития РФ, темпы роста ВВП в этом году должны составить порядка 3,8%.

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