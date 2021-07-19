Мать Аршавина требует с тяжелобольной Казьминой почти 2 миллиона рублей

Москва, 19 июля. Мать футболиста Андрея Аршавина подала иск против бывшей невестки Алисы Казьминой. Женщина требует с экс-супруги сына 1,9 миллиона рублей за незаконное проживание в его доме.

Казьмина и Аршавин официально развелись еще летом 2019 года, однако разборки бывших супругов продолжаются до сих пор. Камнем преткновения стал загородный дом, который когда-то приобрел футболист для своей мамы Татьяны. Когда спортсмен женился на Казьминой, то сам поселился в доме вместе с новой супругой и детьми.

После разрыва со спортсменом девушка не захотела съезжать, заявляя, что находится в тяжелом материальном положении. По словам Алисы Казьминой, все деньги уходят на ее дорогостоящее лечение — у нее обнаружили серьезное аутоиммунное заболевание, из-за которого она чуть не лишилась носа.

Суд ранее предписал экс-супруге Аршавина покинуть дом вместе с детьми, поскольку по документам недвижимость числится за Татьяной Аршавиной. Однако Казьмина упорно отказывается съезжать и обвиняет семью футболиста в бесчеловечности, пишет портал teleprogramma.pro. Мать спортсмена решила взыскать с бывшей невестки арендную плату. Она уже подала соответствующий иск, по которому Казьмина должна выплатить 1,9 миллиона рублей. Юрист Татьяны Аршавиной пояснил, что официально претензия матери футболиста звучит как «взыскание неосновательного обогащения».

«Есть вступившее в законную силу решение о ее выселении — на этом строится наше требование. Безвозмездно пользоваться объектом недвижимости она не может», — добавил адвокат Дмитрий Гусаров в беседе с Пятым каналом.

Не так давно Алиса Казьмина пожаловалась на серьезные финансовые проблемы. Она не знает, где взять деньги на операцию, чтобы вернуть себе прежний внешний вид.