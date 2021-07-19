Супруга Петра Мамонова Ольга назвала героями пытавшихся спасти ее супруга врачей

В интервью ФАН супруга умершего от коронавируса музыканта, актера Петра Мамонова Ольга сказала, что поражена героизмом врачей, которые ежедневно приходят на помощь другим.

«Я вдруг осознала героическую жизнь всех этих людей: врачей, медсестер и остальных. Они идут на фронт с невидимым врагом. Они не солдаты, не военные — миролюбивые люди. Они подставляют свою жизнь, а не просто здоровье. От этой болезни нет ничего пока что. Люди погибают, а врачи в самом эпицентре находятся каждый день. Несмотря ни на что помогают другим, зная, что сами в любой момент могут подхватить болезнь», — говорит Ольга Мамонова.

Мамонова тяжело переживала период, когда ее муж находился в больнице. Администрация медучреждения не могла порадовать хорошими новостями — состояние Петра Мамонова день за днем ухудшалось, положительной динамики не было. Собеседница Федерального агентства новостей говорит, что можно смело называть подвигом ту помощь, которую ежедневно врачи оказывают больным коронавирусом пациентам.

«Думаю, что я бы так никогда не смогла — убежала бы, спряталась, — а врачи идут. Это меня потрясло. Я в первые дни, когда Петр Николаевич только попал в больницу, с претензиями к врачам пыталась выяснить, как он там, почему так мало информации о его состоянии. Сейчас я понимаю, что если человек идет на такую войну, понимая, что он не только себя может убить, но и всю свою семью, то здесь какие могут быть претензии! Только слава, великая слава им, врачам! Меня потряс этот героизм простых людей, которые осознанно идут в палаты и реанимацию, чтобы выживали другие», — продолжает Мамонова.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Ольга Мамонова верила, что ее супруг справится с болезнью, однако состояние не улучшалось.

«Они (врачи. — Прим. ФАН) пытались, но состояние оценивалось как критическое и тяжелое, с отрицательной динамикой. Легкие находились под ИВЛ», — вспоминает Ольга Мамонова.

В последние дни семья даже не знала, насколько сильно поражены легкие Петра Мамонова. По словам его супруги, врачи прикладывали большие усилия, чтобы помочь, но новости день ото дня приходили печальные.

«Они не говорят ничего, потому что, чтобы узнать информацию о поражении легких, надо было отключать его и везти куда-то и тем самым убить его, а состояние было крайне тяжелым», — рассказала Ольга Мамонова.

В интервью ФАН музыкант Найк Борзов рассказал, что по глубине души Петра Мамонова можно сравнить с Владимиром Высоцким. Певец считает, что Мамонов сыграл большую роль в становлении музыкальной культуры не только в родной стране, но и в мире.