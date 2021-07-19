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Власти Колумбии задержали подозреваемых в покушении на президента Дуке
Весь мир
Власти Колумбии задержали подозреваемых в покушении на президента Дуке
Prt Scr facebook.com  /  ivanduquemarquez

Кукута, 19 июня. Сотрудники Национальной полиции Колумбии задержали шесть человек, подозреваемых в покушении на убийство президента страны Ивана Дуке. Захваченные имели связи с леворадикальными организациями. Об этом сообщило издание Revista Semana.

О задержании стало известно от властей департамента Норте-де-Сантандер, который находится на северо-востоке Колумбии. Правоохранители провели несколько рейдов в города Кукута и в деревне Ла Габарра, в сельской местности муниципалитета Тибу. В результате чего удалось задержать шесть человек. Операцией руководил Директор департамента уголовных расследований и Интерпола Фернандо Мурильо. Захваченные имели связи с организацией «Армия национального освобождения» (ELN) и еще рядом диссидентов.

Следователи также отрабатывают версию, что покушение на президента связано со взрывом автомобиля, который произошел ранее в Кукуте.

Покушение на президента

25 июня во время поездки главы колумбийского государства Ивана Дуке и министров его кабинета в город Кукута на него было совершено нападение. Вертолет обстреляли с расстояния больше километра из автоматов АК-47 и бельгийского FAL. Охрана ответила на огонь с земли, что позволило успешно посадить президентскую машину. Никто не пострадал. Впоследствии в корпусе были найдены шесть пулевых отверстий.

В покушении на президента подозревали наркокартель «Клан дель Гольфо», группировку «Народная армия освобождения» (EPL) и радикалов из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Все эти группы сражаются за контроль в департаменте Северный Сантандер, где и было совершено нападение.

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