Спортсмен Сергей Бадюк объяснил, нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом

Некоторые виды спорта мы привыкли называть «мужскими», так уж сложилось. Но нередко юные представительницы прекрасного пола находят себя именно в борьбе, хоккее, реслинге и других. Можно ли считать такой выбор правильным и нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом? Своим мнением на этот счет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поделился спортсмен, актер, общественный деятель Сергей Бадюк.

Сам спикер воспитывает троих сыновей. Он сторонник исключительно традиционных мужских ценностей, поэтому считает, что девочкам не место в «мужском» спорте.

«Точно нет, я воспитан в таком ключе: девочки — это девочки, мальчики — это мальчики. Для девочек — танцы, гимнастика, легкая атлетика, теннис. Конечно, всегда были девочки, которым нравилось бороться, драться, но их всегда было мало», — говорит спортсмен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не готов гость пресс-центра рассматривать «мужские» виды спорта для леди и как способ самообороны в учебных заведениях.

«Уроки самообороны в школе вводить нецелесообразно. Не набрать такое количество профессиональных инструкторов. Скорее, важнее проводить уроки, изучать ситуации, в которые не надо попадать, чтобы применять эти навыки», — добавил Бадюк.

Однако собеседник «Патриота» лояльно относится к ранее популярным урокам НВП (начальная военная подготовка).

«Был прекрасный предмет НВП. В наше время в школе на переменах выносили стол и мы разбирали и собирали автоматы Калашникова на время. В каждой школе было оружие, и ничего плохого я в этом не видел. Девочки разбирали, мальчики. Может, я старею, может, это ностальгия, может, это и не надо никому», — заметил Бадюк.

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