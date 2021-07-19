Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 21:13
21:13
Армия
В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»
21:13
Армия
Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
21:12
Армия
В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
21:11
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
21:11
Армия
Редкие кадры подготовки Черноморского флота ко Дню ВМФ в Севастополе появились в Сети
21:11
Шоу-бизнес
Толкалина попозировала у моря в шубе поверх купальника
21:10
Происшествия
Сбившая троих детей в Москве девушка плакала в зале суда
21:10
Армия
В МО РФ рассказали, как мотострелки на Сахалине вырвались из «капкана диверсантов»
21:10
Армия
Министр обороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом армии
21:07
Видео
Не получит свое — всю кровь выпьет: Бадюк о съемках «Гоголя» и «Соловья-разбойника»
Все новости

Спортсмен Сергей Бадюк объяснил, нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом
Общество
Спортсмен Сергей Бадюк объяснил, нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом
Федеральное агентство новостей  /  Станислав Черушев

Некоторые виды спорта мы привыкли называть «мужскими», так уж сложилось. Но нередко юные представительницы прекрасного пола находят себя именно в борьбе, хоккее, реслинге и других. Можно ли считать такой выбор правильным и нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом? Своим мнением на этот счет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поделился спортсмен, актер, общественный деятель Сергей Бадюк.

Сам спикер воспитывает троих сыновей. Он сторонник исключительно традиционных мужских ценностей, поэтому считает, что девочкам не место в «мужском» спорте.      

«Точно нет, я воспитан в таком ключе: девочки — это девочки, мальчики — это мальчики. Для девочек — танцы, гимнастика, легкая атлетика, теннис. Конечно, всегда были девочки, которым нравилось бороться, драться, но их всегда было мало», — говорит спортсмен.

Спортсмен Сергей Бадюк объяснил, нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Не готов гость пресс-центра рассматривать «мужские» виды спорта для леди и как способ самообороны в учебных заведениях.  

«Уроки самообороны в школе вводить нецелесообразно. Не набрать такое количество профессиональных инструкторов. Скорее, важнее проводить уроки, изучать ситуации, в которые не надо попадать, чтобы применять эти навыки», — добавил Бадюк.

Однако собеседник «Патриота» лояльно относится к ранее популярным урокам НВП (начальная военная подготовка).   

«Был прекрасный предмет НВП. В наше время в школе на переменах выносили стол и мы разбирали и собирали автоматы Калашникова на время. В каждой школе было оружие, и ничего плохого я в этом не видел. Девочки разбирали, мальчики. Может, я старею, может, это ностальгия, может, это и не надо никому», — заметил Бадюк.

Ранее сообщалось, что многие родители уверены: компьютерные игры негативно влияют на психику детей. Можно ли жестокость подростков назвать последствиями увлечения такими играми, рассказала ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова.   

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спортсмен Сергей Бадюк объяснил, нужно ли девочкам заниматься «мужским» спортом
дети спорт бадюк детский спорт пресс-центр патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru