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Кабул отозвал дипломатов из Исламабада после похищения дочери посла
Весь мир
Кабул отозвал дипломатов из Исламабада после похищения дочери посла
wikipedia.org  /  Yaarahmadd / CC BY-SA 4.0

Кабул, 19 июля. Афганистан отозвал сотрудников дипломатической миссии из столицы Пакистана до устранения угроз безопасности и наказания виновных в похищения дочери посла Наджибуллы Алихила.

Соответствующее заявление было опубликовано афганским министерством иностранных дел. Также ведомство намерено отправить в Исламабад делегацию для оценки обстановки, после чего «будут предприняты дальнейшие шаги».

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Twitter, что похищение и пытки дочери посла «нанесли психологическую травму» всему народу его страны.

Кабул также выразил готовность к сотрудничеству в расследовании, начатом полицией Исламабада. Сообщается, что премьер-министр Пакистана назначил делу высший приоритет и обязал силовые структуры найти виновных за двое суток.

Дочь посла Силсила Алихил была похищена в пятницу и в течение нескольких часов удерживалась неизвестными, которые подвергли ее пыткам. Позже она была выпущена на свободу и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Этот инцидент может навредить мирному процессу, в котором Пакистан играет важную роль. Несмотря на напряженные отношения между двумя странами из-за взаимных обвинений в поддержке незаконных вооруженных формирований, Исламабад способствовал началу переговоров в Дохе между официальным правительством Кабула и лидерами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что было положительно оценено афганским руководством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан
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