Кабул отозвал дипломатов из Исламабада после похищения дочери посла

Кабул, 19 июля. Афганистан отозвал сотрудников дипломатической миссии из столицы Пакистана до устранения угроз безопасности и наказания виновных в похищения дочери посла Наджибуллы Алихила.

Соответствующее заявление было опубликовано афганским министерством иностранных дел. Также ведомство намерено отправить в Исламабад делегацию для оценки обстановки, после чего «будут предприняты дальнейшие шаги».

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Twitter, что похищение и пытки дочери посла «нанесли психологическую травму» всему народу его страны.

VP Amrullah Saleh says that Pres Ghani has instructed the #MoFA to call back "our Amb from #Islamabad along with all senior diplomats. The abduction of #AFG ambassador's daughter& her subsequent torture has wounded the psyche of our nation. Our national psyche has been tortured." pic.twitter.com/K2f2igLPsi — Ariana News (@ArianaNews_) July 18, 2021

Кабул также выразил готовность к сотрудничеству в расследовании, начатом полицией Исламабада. Сообщается, что премьер-министр Пакистана назначил делу высший приоритет и обязал силовые структуры найти виновных за двое суток.

Afghanistan has withdrawn its ambassador and diplomats from Pakistan's capital following the kidnapping of the ambassador's daughter, the Afghan foreign ministry said on Sunday, a new blow to relations at a sensitive time for the Afghan peace process.

https://t.co/HqvuI8e1SO — Idrees Ali (@idreesali114) July 18, 2021

Дочь посла Силсила Алихил была похищена в пятницу и в течение нескольких часов удерживалась неизвестными, которые подвергли ее пыткам. Позже она была выпущена на свободу и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Этот инцидент может навредить мирному процессу, в котором Пакистан играет важную роль. Несмотря на напряженные отношения между двумя странами из-за взаимных обвинений в поддержке незаконных вооруженных формирований, Исламабад способствовал началу переговоров в Дохе между официальным правительством Кабула и лидерами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что было положительно оценено афганским руководством.

1 Организация запрещена на территории РФ.