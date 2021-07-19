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Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:37
Политика
Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением
Global Look Press  /  Michael Gstettenbauer via www.im/www.imago-images.de

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений, говорится в сообщении Кремля.

В Бельгии погиб 31 человек в результате наводнения. Путин направил бельгийскому королю телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих близких в результате стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в реакторе АЭС «Доэль» в Бельгии произошла утечка водорода. Как уточнило местное руководство, ситуация находится под контролем.

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