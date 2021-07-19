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Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
Общество
Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
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Москва, 19 июля. Развод родителей может негативно сказаться на детской психике. Как этого избежать, рассказал кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев.

В первую очередь эксперт призывает определиться с тем, как будут строиться взаимоотношения после развода. Супруги переживают стресс, страх и обиду, ребенок ориентируется на поведение родителей.

«Если он увидит грамотную модель поведения, всем будет лучше», — рассказал психолог изданию «Правда.Ру».

Психолог призывает сохранять интеллигентные отношения и оберегать ребенка от негатива. У детей могут сформироваться неправильные стереотипы, которые окажут влияние на дальнейшую судьбу ребенка. Маленькие дети часто приписывают себе вину за разлад в семье, пояснил Пузырев. Также может развиться психосоматическая болезнь, недоверие к миру или к противоположному полу. В любом возрасте важны доверительные отношения с ребенком, подчеркнул психолог.

Чтобы избежать печального опыта с разводом, психологи советуют подогревать чувства и возрождать страсть. Сексолог Александра Миллер призывает первым делом вернуть в отношения тактильность и вспомнить былые чувства.

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