Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода

Москва, 19 июля. Развод родителей может негативно сказаться на детской психике. Как этого избежать, рассказал кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев.

В первую очередь эксперт призывает определиться с тем, как будут строиться взаимоотношения после развода. Супруги переживают стресс, страх и обиду, ребенок ориентируется на поведение родителей.

«Если он увидит грамотную модель поведения, всем будет лучше», — рассказал психолог изданию «Правда.Ру».

Психолог призывает сохранять интеллигентные отношения и оберегать ребенка от негатива. У детей могут сформироваться неправильные стереотипы, которые окажут влияние на дальнейшую судьбу ребенка. Маленькие дети часто приписывают себе вину за разлад в семье, пояснил Пузырев. Также может развиться психосоматическая болезнь, недоверие к миру или к противоположному полу. В любом возрасте важны доверительные отношения с ребенком, подчеркнул психолог.

Чтобы избежать печального опыта с разводом, психологи советуют подогревать чувства и возрождать страсть. Сексолог Александра Миллер призывает первым делом вернуть в отношения тактильность и вспомнить былые чувства.