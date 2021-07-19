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Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
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Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
prockomi.ru

Москва, 19 июля. Российским фермерам разрешат торговать продукцией «с грядки». Это потребует внесения некоторых изменений в федеральные законы, регулирующие деятельность таких хозяйств.

Соответствующие изменения подготовлены Минсельхозом России и одобрены правительством в начале июля. В настоящее время запрещено торговать продукцией на сельскохозяйственных землях. После законодательного утверждения инициативы ведомства, граждане смогут устанавливать любые нестационарные объекты на территории крестьянского хозяйства, передают «Владимирские ведомости».

Переводить наделы в другую категорию не потребуется, поскольку участки останутся землями сельхозназначения. При этом торговля не должна наносить ущерб почвенному слою. Во Владимирской области насчитывается 33 290 крестьянско-фермерских хозяйств и 17 аграрных предприятий. Они станут основными бенефициарами инициативы Минсельхоза РФ.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее сообщил, что число сельскохозяйственных рынков и ярмарок в отечественных субъектах необходимо повысить вдвое.

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торговля сельское хозяйство фермеры
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