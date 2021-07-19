Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»

Москва, 19 июля. Российским фермерам разрешат торговать продукцией «с грядки». Это потребует внесения некоторых изменений в федеральные законы, регулирующие деятельность таких хозяйств.

Соответствующие изменения подготовлены Минсельхозом России и одобрены правительством в начале июля. В настоящее время запрещено торговать продукцией на сельскохозяйственных землях. После законодательного утверждения инициативы ведомства, граждане смогут устанавливать любые нестационарные объекты на территории крестьянского хозяйства, передают «Владимирские ведомости».

Переводить наделы в другую категорию не потребуется, поскольку участки останутся землями сельхозназначения. При этом торговля не должна наносить ущерб почвенному слою. Во Владимирской области насчитывается 33 290 крестьянско-фермерских хозяйств и 17 аграрных предприятий. Они станут основными бенефициарами инициативы Минсельхоза РФ.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее сообщил, что число сельскохозяйственных рынков и ярмарок в отечественных субъектах необходимо повысить вдвое.