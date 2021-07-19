Азаров предрек оставшейся без топлива Украине шокирующие цены на «коммуналку»

Украина стоит на пороге энергетического кризиса, но Киев озабочен политическими амбициями, а не интересами своего народа. Об этом в интервью ФАН заявили бывший премьер-министр «незалежной» Николай Азаров и политолог Владимир Корнилов.

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ. Эта информация появилась на фоне планов властей Украины к 2022 году отделить энергосистему от российской и белорусской и присоединиться к европейской ENTSO-E. Кроме того, национальная комиссия соседней страны запланировала на 21 июля совещание по повышению цен на электричество: тарифы для населения собираются увеличить на 12,9% и 20,6%. Это подорожание — второе за это лето.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что со временем в стране будет только хуже.

«Сегодня страной управляют не просто неквалифицированные, а сумасшедшие люди. Комментировать их действия — дело неблагодарное. Все, что они делают — безумие. К примеру, они не делают запасов газа и угля, будто зима не наступит, или наступит, но будет как лето. Они не думают о таких вещах. Объяснить подобное невозможно», — посетовал политик.

Азаров заметил, что подключение Украины к европейской энергосистеме будет означать автоматическое подорожание коммунальных платежей вдвое.

«Население Украины зомбировано. Люди не осознают, что над ними издевается киевская верхушка. Они словно не видят, что творится вокруг, не думают, что станет еще хуже. Украинцы утратили способность бороться за собственную жизнь», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник агентства обратил внимание, что какого-либо управления экономикой в «незалежной» попросту больше нет, как нет регулирования в системе цен и попыток сдерживания инфляции.

Приближающаяся осень станет настоящим испытанием для Украины, убежден политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Для точности отмечу, что «Укрэнерго» отрицает свое обращение к России за помощью, хотя, экс-министр энергетики Алексей Кучеренко и многие украинские источники настаивают на том, что запрос был. Вполне возможно, что это так, — заявил политолог. — То, что на Украине большая проблема с энергоресурсами — факт. Ясно, что страна стоит перед серьезным кризисом ввиду приближения отопительного периода».

Корнилов считает, что Киев «сам себе выстрелил в ногу», приняв обязательства по применению «зеленой», то есть экологически чистой энергетики, которой сейчас явно недостаточно. На многих украинских атомных электростанциях остановлены энергоблоки, заметил эксперт.

«Украинским властям безразлично, как обстоят в стране дела с электричеством. Ради политических амбиций они плюют на интересы народа, как делали это неоднократно. Пример тому — эпидемиологическая обстановка в стране. Правительство прекрасно знало и понимало, что вакцина очень нужна, но от помощи России они отказались, так как считают Россию «агрессором», — добавил собеседник ФАН.

Исходя из этого Украина должна была с гневом отказаться от электричества, которое ей поставляют Москва и Минск, но в этом случае, почему-то, «украинская логика» в Киеве не работает, констатировал Владимир Корнилов.

Ранее ФАН рассказал о требовании крымчан прекратить украинский террор Крыма.