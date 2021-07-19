Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ

Саранск, 19 июля. Бывший директор Управляющей компании «Центральная» ответит перед судом за свою скупость. Он присвоил 16 миллионов рублей от плательщиков за коммунальные услуги, тем самым заставил мордовских энергетиков нести убытки.

«Он с сентября 2016 года по август 2017 не исполнял обязательства перед ПАО «Т Плюс» по оплате за оказанные услуги по теплоснабжению и горячей воде. Зная о сумме денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений в многоквартирных домах, умышленно не перечислил ресурсоснабжающей организации более 16 млн рублей», — сообщила ФАН руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» Гализа Амергалиева.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. В компании напомнили о других судебных разбирательствах в отношении коммунальщиков Саранска. К полутора условным годам и штрафу в 50 тысяч рублей приговорен руководитель «ГУК Юго-Западная», а бывшего руководителя «УК Комфорт» лишили свободы на два года условно.

Ранее ФАН писал о махинациях педагога из Мордовии. Женщина присвоила выделенные по нацпроекту 280 тысяч рублей.