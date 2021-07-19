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Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
Общество
Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
pixabay.com  / 

Саранск, 19 июля. Бывший директор Управляющей компании «Центральная» ответит перед судом за свою скупость. Он присвоил 16 миллионов рублей от плательщиков за коммунальные услуги, тем самым заставил мордовских энергетиков нести убытки.

«Он с сентября 2016 года по август 2017 не исполнял обязательства перед ПАО «Т Плюс» по оплате за оказанные услуги по теплоснабжению и горячей воде. Зная о сумме денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений в многоквартирных домах, умышленно не перечислил ресурсоснабжающей организации более 16 млн рублей», — сообщила ФАН руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» Гализа Амергалиева.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. В компании напомнили о других судебных разбирательствах в отношении коммунальщиков Саранска. К полутора условным годам и штрафу в 50 тысяч рублей приговорен руководитель «ГУК Юго-Западная», а бывшего руководителя «УК Комфорт» лишили свободы на два года условно.

Ранее ФАН писал о махинациях педагога из Мордовии. Женщина присвоила выделенные по нацпроекту 280 тысяч рублей.

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россия мордовия коммунальные службы
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