Названы условия снижения стоимости литра бензина до 20 рублей

Москва, 19 июля. Вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун оценил перспективы снижения цен на бензин в России.

Бензин всегда будет зависеть в ценовом отношении от положения национальной валюты, подчеркивает представитель «Лукойла» Леонид Федун.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — указывает Федун.

По этой причине топливо может подешеветь, только если рубль существенно укрепится. Согласно статистике Росстата, бензиновое топливо выросло в цене на территории РФ на 4,7% с начала 2021 года. Об этом пишет ТАСС.