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Актер Сергей Бадюк рассказал, зачем мужчине брутальная внешность
Общество
Актер Сергей Бадюк рассказал, зачем мужчине брутальная внешность
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 июля. Российский актер и спортсмен, генеральный директор телеканала «Точка отрыва» Сергей Бадюк объяснил, почему не собирается подстраиваться под мировые тренды в кино.

Фильмография артиста насчитывает несколько десятков ролей. На экране зритель привык видеть Сергея Бадюка сильным и волевым персонажем. Однако в последние годы образ мужчины в кино меняется, в нем все чаще появляются женские черты. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» спортсмен ответил на вопрос, почему не собирается менять свой имидж.

«Мужчина должен оставаться мужчиной. Я не говорю, что каждый должен быть накаченным, владеть тактиками боя и так далее, у каждого свой выбор, мой такой. Я воспитывался в среде, где мужчина — это защитник, охотник, кормилец в семье. Зачем менять то, что заложено родителями?» — объяснил актер.

Бадюк не боится стать невостребованным артистом, в том числе за границей. На счету Сергея два зарубежных проекта, в одном из которых он сыграл главную роль, а в другом снимался вместе со Стивеном Сигалом. Предложения продолжают поступать. Как правило, от ролей спортсмен не отказывается, но бывают исключения.

«Если ты актер — иди играть, это работа, отказ — это вверх непрофессионализма. У меня было предложение сыграть в фильме, там была роль русского офицера — подонка, я прочитал сценарий и сказал, что не смогу, потому что я выходец из офицерской семьи. Сыграл Михаил Горевой, он прекрасно сыграл, но я не смог через себя переступить», — поделился артист.

До того, как Сергей Бадюк пришел в кино, он успел освоить несколько профессий. Был военным, топ-менеджером, затем попал на телевидение, а позже посвятил себя актерству.

В Каннах 17 июля завершился 74-й международный кинофестиваль. Режиссер Алексей Гусев поделился мнением о франко-бельгийском фильме «Титан» Жюлии Дюкурно, завоевавшим «Золотую пальмовую ветвь».

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